Final da Copinha entre Palmeiras e América-MG será disputada no Canindé

Partida será disputada no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, às 15h30; equipes buscam o segundo título do torneio

Rodrigo Corsi/Paulistão/Divulgação Anúncio foi feito pela Federação Paulista de Futebol (FPF), dois dias antes da decisão



A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, será disputada no estádio do Canindé. A decisão entre Palmeiras e América-MG acontecerá às 15h30 do dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, no estádio, localizado na zona norte da capital paulista. O anúncio foi feito pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O desejo da federação era de realizar a decisão no Allianz Parque. Entretanto, por causa dos shows da banda Backstreet Boys nos dias 27 e 28 de janeiro, não será possível utilizar o espaço. As duas equipes buscam seu segundo título na competição, já que o América-MG conquistou o título em 1996 e o Palmeiras é o atual campeão. Nas semifinais, o Palmeiras eliminou o Goiás por 2 a 1. Já o América surpreendeu o Santos e eliminou o Peixe por 3 a 0.