Bia Haddad e Rafael Matos vencem na estreia das chaves de duplas do Aberto da Austrália

MARTIN KEEP / AFP Brasileira Beatriz Haddad Maia reage após um ponto contra Linda Fruhvirtova, da República Tcheca, durante a partida individual feminina no segundo dia do torneio de tênis do Aberto da Austrália, em Melbourne



Os brasileiros se destacaram nesta terça-feira, 16, nas chaves de duplas do Aberto da Austrália. Beatriz Haddad e Rafael Matos, junto com seus respectivos parceiros, estrearam com sucesso. Bia já havia vencido em sua primeira partida na chave de simples. A brasileira e Taylor Townsend, que conquistaram o título no Torneio de Adelaide no último fim de semana, continuaram em alta. Elas derrotaram a eslovaca Tereza Mihalikova e a chinesa Yifan Xu por 2 sets a 0, em uma partida que durou 1h28min. A próxima rodada ainda não tem adversárias definidas para Bia e Taylor. Elas enfrentarão a dupla vencedora do confronto entre a russa Mirra Andreeva e a búlgara Viktoriya Tomova e a parceria formada pela russa Anna Blinkova e a belarussa Aliaksandra Sasnovich.

Antes de sua próxima partida nas duplas, Bia voltará à quadra para jogar na chave de simples contra a russa Alina Korneeva. O jogo está marcado para as 23h30 desta terça-feira, pelo horário de Brasília. Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos tiveram uma estreia difícil em Melbourne. Eles precisaram salvar cinco match points para vencer de virada o indiano Yuki Bhambri e o holandês Robin Haase. O placar final foi de 1/6, 7/6 (10/8) e 7/6 (9/7). A próxima rodada também não tem adversários definidos para Matos e Barrientos. Eles enfrentarão a dupla vencedora do confronto entre o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus e a parceria do uruguaio Ariel Behar com o checo Adam Pavlasek.