Final do Campeonato Pernambucano é marcada por briga de torcedores e homem que invadiu campo duas vezes

CAIO FALCÃO/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Policial tenta conter torcedor que invadiu o campo nos Aflitos



O primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, neste sábado (30), foi marcado por cenas lamentáveis. Durante a partida, que contou apenas com a presença da torcida mandante e foi vencida pelo clube rubro-negro por 2 a 0, no estádio dos Aflitos, no Recife, foi registrado um confronto entre um grupo de torcedores do próprio time alvirrubro. A confusão aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo. Na tentativa de intervir no episódio, policiais militares acabaram entrando em confronto com os torcedores do Náutico. Os agentes usaram gás de pimenta, bombas de efeito moral e cassetetes para dispersar os envolvidos na situação. Em seguida, aos 37 minutos da segunda etapa, um torcedor foi flagrado invadindo o campo e andando tranquilamente de um lado para o outro em meio à realização da partida. Ele foi retirado em seguida por agentes da Polícia Militar pernambucana. No entanto, seis minutos depois, o mesmo torcedor voltou a invadir o campo. Dessa vez, ele tentou abraçar o lateral-direito Danilo Belão, do Náutico, que s e afastou imediatamente. Na sequência, se jogou no gramado e foi novamente contido por policiais militares. Segundo testemunhas, ele estava cheirando cola antes de pular para o gramado.

Os gols do Leão foram marcados no segundo tempo. O zagueiro Rafael Thyere abriu o placar aos 11 minutos e o atacante Gustavo Coutinho ampliou aos 21. Ambos marcaram de cabeça, após cobranças de escanteio, mas o segundo teve um outro cruzamento após a zaga afastar a bola para fora da área. Com a vitória por 2 a 0 fora de casa, o Sport vai em vantagem para a segunda partida da decisão, que será realizada no próximo sábado (6) na Arena de Pernambuco. O clube rubro-negro pode perder por até um gol de diferença que, ainda assim, levará o campeonato. Ao Náutico, por sua vez, resta vencer por uma vantagem de três gols.

Veja vídeo do torcedor no gramado dos Aflitos

Nada supera o futebol brasileiro. O cidadão que invadiu o campo, na partida entre Náutico X Sport. Simplesmente invadiu o gramado só pra fumar. 📽️: @renatorbarrospic.twitter.com/eH56cFwjdo — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 30, 2024

