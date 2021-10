Finalista da Sul-Americana, Athletico-PR anuncia Alberto Valentim como novo técnico

O treinador de 46 anos foi jogador do Furação entre 1996 e 1999 e 2008 e 2009

Reprodução/ Athletico-PR Alberto Valentim retorna ao Furacão como treinador



Na noite desta sexta-feira, 1º, o Athletico-PR anunciou o retorno de Alberto Valentim ao comando do time principal. O treinador de 46 anos jogou pelo Furacão entre 1996 e 1999 e entre 2008 e 2009, quando encerrou sua carreira como lateral-direito, e agora compõe a comissão técnica comandada pelo diretor técnico Paulo Autuori. Não foram divulgados dados sobre o contrato. Ele se apresenta ao time na manhã deste sábado, 2, e acompanha a delegação para o jogo contra o Flamengo no domingo. O último trabalho de Valentim foi no Cuiabá, no início de 2021. A passagem durou quase dois meses, e desde então ele estava afastado das funções. Antes disso, ele teve passagens por Avaí, Vasco, Pyramids, Botafogo, Red Bull Bragantino e Palmeiras. Em sua carreira como treinador foi campeão do Campeonato Mato-Grossense em 2021, da Taça Guanabara em 2019 e Campeonato Carioca em 2018.