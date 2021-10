Seleção feminina do Brasil jogará contra a Austrália em Data Fifa de outubro

Amistosos fazem parte da preparação para a Copa do Mundo de 2023, que será justamente na Austrália e Nova Zelândia

Assessoria / CBF Brasil e Austrália se enfrentaram pela última vez em 2019



A seleção feminina do Brasil irá enfrentar em outubro a seleção da Austrália, os amistosos acontecerão nos dias 23 e 26 de outubro, na Commbank Stadium, em Sydney. Depois dos amistosos contra a Argentina, em agosto, na Paraíba, esse será o segundo compromisso da seleção após os Jogos Olímpicos de Tóquio. A última vez que Brasil e Austrália se enfrentaram foi no Mundial de 2019, pela segunda rodada da fase de grupos, que terminou com vitória das australianas por 3 a 2. Na ocasião, as duas seleções ficaram empatadas com seis pontos na tabela do Grupo C, sendo que as Matildas ficaram na frente do Brasil. A Austrália, inclusive, será uma das sedes da próxima Copa do Mundo, em 2023, ao lado da Nova Zelândia.

Amistosos Brasil x Austrália

Sábado, 23 de outubro

Commbank Stadium – Sydney, Austrália

Horário a ser definido

Terça-feira, 26 de outubro

Commbank Stadium – Sydney, Austrália

Horário a ser definido