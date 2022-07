Flamengo abre negociações para ter Oscar por empréstimo

O Flamengo busca reforçar seu meio campo para a sequência da temporada e abriu negociações com os chineses para contar com Oscar. Segundo informações do jornalista Fabricio Romano e do portal Goal, o rubro negro realizou o primeiro contato para contar com o atleta para a disputa da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. A resposta inicial dos dirigentes do Shangai Port – atual clube de Oscar – foi a de que há a possibilidade de cedê-lo por empréstimo até o fim do ano. O clube pretende ter o atleta a partir do próximo ano e quer cumprir seu contrato, que irá até 2024. No país, o brasileiro é considerado uma grande estrela.

Excl: Flamengo have opened talks to sign former Chelsea’s Oscar from Shanghai SIPG. Deal in negotiation until January 2023 🚨🇧🇷 #Flamengo

Oscar, open to the move while talks are still ongoing. pic.twitter.com/KexMfd1Q8S

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022