Bayern de Munique se despede de Lewandowski e confirma transferência para o Barcelona

Em comunicado, o clube alemão informou que a saída do polonês depende de sua aprovação nos exames médicos que serão realizados na Espanha

Reprodução/Instagram/_rl9/28.08.2021 Robert Lewandowski deixou o Bayern de Munique para fechar com o Barcelona



O Bayern de Munique confirmou que entrou em um “princípio de acordo” com o Barcelona para negociar o atacante Robert Lewandowski. Em comunicado, o clube alemão informou que a saída do polonês depende de sua aprovação nos exames médicos que serão realizados na Espanha. Ainda assim, membros da direção do Gigante da Baviera já se despediram do centroavante, um dos maiores ídolos da história do time. “É bom para os dois clubes que a gente tenha transparência. Robert merece nosso apreço, ele ganhou tudo conosco. Somos incrivelmente gratos a ele”, disse o presidente do clube alemão, Herbert Hainer.

Eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo em 2020 e 2021, Robert Lewandowski deixa o Bayern de Munique como segundo maior artilheiro da história da equipe bávara, com 344 gols marcados, atrás apenas de Gerd Müller (563). Ao todo, em oito anos representando o Gigante da Baviera, o polonês conquistou oito títulos do Campeonato Alemão, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, além de outras nove taças. “Demos luz verde a Robert Lewandowski. Há um acordo verbal com o Barcelona, ​​o contrato ainda está pendente. Sabemos muito bem o que devemos a Robert, mas grandes jogadores deixaram o Bayern no passado e o mundo do Bayern também não desmoronou depois disso. Pelo contrário, muitas vezes foi ainda mais bem-sucedido”, escreveu o ex-goleiro Oliver Kahn, diretor esportivo do Bayern.

O Barcelona, por sua vez, tratou de confirmar o acordo, sem dar detalhes sobre o tempo de contrato que irá firmar com Lewandowski. De acordo com a imprensa espanhola, o clube catalão irá pagar 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 245 milhões, a cotação atual), podendo desembolsar mais 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) caso o jogador de 33 anos atinja algumas metas. Apesar de ser ídolo no Bayern de Munique, o centroavante reiterou várias vezes durante esta janela de transferências de que gostaria sair da Alemanha para “respirar novos ares”. Mesmo fazendo “jogo duro” e dizendo que não iria liberar o atleta, os diretores alemães cederam ao desejo de Lewa e aceitaram a oferta dos catalães.