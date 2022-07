Eurocopa feminina: Áustria vence a Noruega por 1 a 0 e conquista vaga às quartas

No Grupo A, a Inglaterra já estava garantida e venceu novamente de goleada

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Billa marcou o único gol da partida e colocou a Áustria nas quartas



Nesta sexta-feira, 15, as primeiras vagas para as quartas de final da Eurocopa feminina começaram a ser definidas. Pelo Grupo A, a Inglaterra se classificou antecipadamente após vencer a Noruega por 8 a 0 na segunda rodada. Nesta sexta a vitória foi por 5 a 0 contra a Irlanda do Norte, estreante na competição. Os gols foram marcados por Kirby, Mead (que é a artilheira da Euro com cinco gols) e Russo (2x). As anfitriãs terminaram a fase de grupos com 14 gols marcados e nenhum sofrido. No segundo jogo da chave, a Noruega precisava vencer a Áustria para avançar de fase. Já as austríacas só precisavam de um empate, mas a vitória veio. Billa fez o único gol do jogo aos 37 minutos. Os confrontos serão definidos neste sábado. O 1º do grupo A enfrenta o 2º do grupo B e vice-versa. A Alemanha já está classificada, resta saber em qual posição. Espanha e Dinamarca brigam pela segunda vaga.