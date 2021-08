Flamengo anuncia Andreas Pereira como novo reforço; Kenedy é registrado no BID

Formado nas categorias de base do PSV Eindhoven, da Holanda, o armador belga com nacionalidade brasileira se transferiu em 2011 para o Old Trafford, onde estreou pela equipe principal em 2014

Divulgação/Flamengo Flamengo anuncia contratação de Andreas Pereira



O Flamengo oficializou na tarde desta sexta-feira, 20, o meio-campista Andreas Pereira como novo reforço do time. Contratado junto ao Manchester United, o jogador belga, com naturalidade brasileira, chega ao clube da Gávea por empréstimo de um ano com opção de compra. Formado nas categorias de base do PSV Eindhoven, da Holanda, o armador se transferiu em 2011 para o Old Trafford, onde estreou pela equipe principal em 2014. No clube inglês, ele atuou em 103 jogos e marcou oito gols. O atleta de 25 anos também acumula passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e Lazio, da Itália, sendo todas por empréstimo.

Quem já está regularizado para vestir a camisa do Rubro-Negro é o meia-atacante Kenedy. Anunciado na última quarta-feira, o jogador viu seu nome entrar no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta. Desta forma, ele já pode ser relacionado por Renato Gaúcho para as partidas do Campeonato Brasileiro – a próxima será no domingo, 22, a partir das 16 horas (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão. A tendência é que Kenedy e Andreas Pereira também entrem na lista de inscritos do time carioca na semifinal da Libertadores da América. O primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil foi marcado para o dia 22 de setembro, no Maracanã, enquanto a volta está agendada para o dia 29 do mesmo mês, no Equador.