Flamengo anuncia contratação do meio-atacante Kenedy  

Reprodução/Flamengo Kenedy é o novo reforço do Flamengo



O Flamengo oficializou na tarde desta quarta-feira, 18, a contratação por empréstimo do meia-atacante Kenedy, que pertence ao Chelsea, da Inglaterra. O jogador de 25 anos assinou vínculo de um ano e chega para ser mais uma opção para o técnico Renato Gaúcho, sendo reforço para as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Revelado no Fluminense, ele foi vendido aos “Blues” ainda em 2016. Na Europa, o atleta também foi cedido para Watford e Newcastle (Inglaterra), além de Getafe e Granada (Espanha). Foi no futebol espanhol, aliás, que o meia se destacou na última temporada.

Despontando como um jogador veloz e habilidoso, Kenedy aprimorou a parte física e a finalização de longa distância em sua passagem pelo Velho Continente. Considerado um atleta versátil, o meia-atacante pode atuar tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo de ataque, sendo concorrente de Everton Ribeiro e de Bruno Henrique. O Rubro-Negro volta a campo ainda hoje, no Maracanã, para enfrentar o Olimpia, em confronto válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Caso não perca por mais de quatro gols, a equipe avançará para a semifinal do torneio continental.