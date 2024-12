Flamengo anuncia saída de David Luiz

Durante sua passagem pelo clube carioca, o zagueiro participou de 132 partidas, ajudando a conquistar uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca

O Flamengo anunciou que não irá renovar o contrato do zagueiro David Luiz, que deixará o clube após quatro temporadas. O defensor, que tem 37 anos, foi integrado ao time em setembro de 2021 e, durante sua passagem, conquistou quatro títulos importantes. A decisão foi comunicada pela diretoria, que se prepara para uma nova gestão a partir de 2025. O clube carioca informou que David Luiz não faz parte dos planos para a próxima temporada e que ele cumprirá o restante de seu contrato, que se encerra em 31 de dezembro. A equipe expressou sua gratidão ao jogador pela dedicação e pelos troféus conquistados ao longo de sua trajetória no Flamengo, desejando-lhe sucesso em seus futuros desafios.

Durante sua passagem no Flamengo, David Luiz participou de 132 partidas, marcando quatro gols e contribuindo com duas assistências. Entre os títulos que ele ajudou a conquistar estão uma Libertadores em 2022, duas Copas do Brasil em 2022 e 2024, além de um Campeonato Carioca em 2024. Os zagueiros disponíveis para a equipe são Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Cleiton, que agora terão a responsabilidade de preencher a lacuna deixada por David Luiz.

