Flamengo anuncia saída de Willian Arão para o Fenerbahçe

KELY PEREIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Willian Arão comemorando gol com a camisa do Flamengo



O Flamengo comunicou nesta terça-feira, 12, que entrou em acordo com o Fenerbahçe (Turquia) pela negociação do meio-campista Willian Arão. Através das redes sociais, o Rubro-Negro informou que o volante viajará para Istambul nas próximas horas e realizará exames médicos no clube turco. Caso não tenha problema nos testes, o jogador voltará a ser treinado pelo português Jorge Jesus, que brilhou no time carioca entre 2019 e 2020. O anúncio acontece horas depois do atleta aparecer na Gávea para rescindir seu contrato com a equipe do Rio de Janeiro. No Fla desde 2016, Arão conquistou a Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro estaduais. Ao todo, o meio-campista disputou 377 jogos, marcou 35 gols e conquistou 10 títulos, tornando-se um dos jogadores mais bem sucedidos na história do Rubro-Negro.