Às vésperas de Palmeiras x São Paulo, Mauro Cezar diz que Ceni está ‘no mesmo patamar’ de Abel Ferreira

Os rivais duelam a partir das 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 14, no Allianz Parque, por uma vaga nas quartas da Copa do Brasil

Reprodução/Jovem Pan Mauro Cezar Pereira durante participação no programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Palmeiras e São Paulo decidem uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil a partir das 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 14, no Allianz Parque – o Tricolor carrega uma ligeira vantagem por ter ganhado o jogo de ida por 1 a 0. De um lado, Abel Ferreira tenta avançar na competição para ganhar seu sexto título à frente do Verdão. Do outro, Rogério Ceni almeja a sua primeira conquista como técnico do Tricolor. Apesar das trajetórias distintas, o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, acredita que os treinadores estão no “mesmo patamar”. Às vésperas do embate derradeiro do campeonato nacional, o jornalista colocou os “professores” na mesma prateleira.

“Sim, estão no mesmo patamar. O Rogério Ceni ganhou um título do Brasileirão com o Flamengo. Ele reconstruiu o Fortaleza com uma condição muito mais adversa, subindo o time para a 1ª divisão, ganhando Estaduais e a Copa do Nordeste. No São Paulo, já teve bons momentos, ainda que tenha enfrentado dificuldades que o Abel não tem. Quer inverter? O Palmeiras não tem a divida do São Paulo. É um clube que contrata jogador e não tem os problemas do rival. O Rogério só tinha o Marquinhos como atacante de velocidade, mas a diretoria já deixou ele sair para o Arsenal. O Sara estava se recuperando, mas já deve ir embora. Na outra passagem dele, foi assim também, em 2017. É muito mais difícil trabalhar no São Paulo, não tem comparação”, analisou Mauro Cezar Pereira.

“Falar das Libertadores do Abel Ferreira é reduzir o debate a um nível muito raso. Olha só: vamos imaginar que o Nathan Silva não cometesse a falha que desse a classificação ao Palmeiras para a final do ano passado. O trabalho do Abel não prestaria? Estou falando de conquistas porque o Rogério também tem conquistas, mesmo trabalhando em uma situação bem adversa. Se o Rogério fosse o técnico do Flamengo na decisão da Libertadores do ano passado, o Palmeiras não seria campeão. O Flamengo seria um time organizado e, muito provavelmente, não perderia. Agora, com Renato Portaluppi ficou difícil. Para comparar os dois, teríamos que pensar no cenário invertido, com Abel no São Paulo. O Palmeiras acabou de contratar um atacante de 10 milhões de dólares, enquanto o São Paulo ainda está pagando o Daniel Alves”, completou o comentarista.