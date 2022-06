Stephen Curry sente lesão, mas diz que estará em quadra no Jogo 4 da final da NBA

Astro do Warriors sentiu o tornozelo no Jogo 3 e está em tratamento para a decisão desta sexta

EFE/EPA/AMANDA SABGA Curry sentiu o tornozelo no último quarto do jogo contra o Celtics na quarta-feira



Os fãs do Golden State Warriors ficaram apreensivos ao final do Jogo 3 da decisão da NBA contra o Boston Celtics, nesta quarta-feira, 8, quando Stephen Curry sentiu o tornozelo e saiu de quadra sentindo muitas dores. Nesta quinta-feira, a estrela dos Warriors tranquilizou os fãs e disse que estará em quadra no Jogo 4 nesta sexta-feira, 10, às 22h (horário de Brasília). “Tive cerca de 10 horas e meia de sono, alguns mergulhos no balde de gelo e isso é tudo por enquanto”, disse Curry. “Vou aproveitar hoje e amanhã para me recuperar completamente para o jogo. Estou animado com a oportunidade”, acrescentou. Curry disse que a lesão é menos grave do que a entorse no pé que sentiu contra o Celtics em março e o tirou por algumas semanas de quadra. O lance da lesão foi parecido, com Marcus Smart rolando em sua perna em disputa de bola solta. Desta vez foi Al Hoford que caiu em cima da perna de Curry. “Como passei por isso na temporada regular, sei exatamente o que é e com o que tenho que lidar e ador, o nível de dor e tudo isso”, finalizou. O Celtics lideram a final por 2 a 1.