Flamengo anuncia venda de Gustavo Henrique para o Fenerbahçe 

Em comunicado, o Rubro-Negro informou que o zagueiro viajou para a Turquia, onde realizará exames médicos na noite desta terça-feira, 26

Alexandre Vidal/Flamengo Gustavo Henrique foi vendido pelo Flamengo ao Fenerbahçe



O Flamengo anunciou na manhã desta terça-feira, 26, que entrou em acordo com o Fenerbahçe pela transferência de Gustavo Henrique. Em comunicado, o Rubro-Negro informou que o zagueiro viajou para a Turquia, onde realizará exames médicos. O clube turco, por sua vez, já deu a contratação como certa, revelando que o defensor será apresentado na noite de hoje. Revelado nas categorias de base do Santos, o jogador chegou ao time carioca no início de 2020 e participou de seis conquistas: Brasilerão (2020), Recopa Sul-Americana (2020), bi da Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e do Carioca (2020 e 2021). O atleta, agora, voltará a ser comandado pelo treinador português Jorge Jesus, com quem teve boa relação em sua chegada na Gávea. Esta, inclusive, é a segunda negociação desde que o Mister desembarcou em Istambul. Anteriormente, o técnico já havia indicado e conseguido a contratação do meio-campista Willian Arão.