Flamengo apresenta Arturo Vidal e fala sobre tentativa de contratar Oscar

Chileno revelou a vontade de ganhar a Libertadores no Rubro-Negro; Marcos Braz abriu o jogo sobre a possibilidade de contratar o armador

Reprodução/Fla TV Arturo Vidal foi apresentado pela diretoria do Flamengo



Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, Marcos Braz (vice) e Bruno Spindel (executivo de futebol) estiveram na sala de imprensa do Ninho do Urubu nesta segunda-feira, 18, para apresentar o meio-campista Arturo Vidal como novo reforço do time. Em conversa com a imprensa, o chileno reforçou que está realizando um “sonho” em vestir as cores do Rubro-Negro, mas ressaltou que ainda não reúne condições de jogo. “Estou muito feliz no Rio, era um sonho. Falta um pouco para ser mais feliz, entrando no gramado com camisa do Flamengo. Acredito que será o momento mais feliz da minha carreira”, disse o experiente jogador. “O treinador claramente é que sabe. Estou me preparando, quando ele achar que estou bem. Estou treinando com a equipe, não é fácil entrar. Venho de um mês e meio de férias, e na América do Sul seguem jogando. Mais difícil entrar jogando”, acrescentou Vidal, que também falou do desejo de ganhar a Libertadores.

Na entrevista coletiva, a diretoria do Flamengo também foi perguntada sobre a possibilidade de contratar o meio-campista Oscar, armador revelado pelo São Paulo e com passagens pela seleção brasileira, mas que tem contrato com o Shanghai Port, da China, até o fim de 2024. Sobre o tema, Marcos Braz admitiu que consultou o staff do jogador, mas negou que tenha feito uma proposta ao clube chinês e ainda demonstrou pessimismo. “Há 10, 8 dias atrás, fiz uma consulta a quem cuida da carreira sobre a possibilidade de retorno e ele me disse que o jogador está resolvendo problemas pessoais, mas há muita dificuldade em ter autorização do clube para jogar fora da China. Fiz uma pergunta sobre a faixa salarial e até me desanimei quando soube do valor bem considerável. Ainda mais quando deveria resolver com o clube chinês. Foi uma história adormecida por um tempo e veio a informação de fora do país”, disse. [A notícia] Veio de um jornalista até com renome internacional, e ele disse que o Flamengo estaria negociando com o clube chinês. O que eu posso garantir é que nunca conversamos com o clube chinês”, finalizou.