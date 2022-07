Em alta no Fluminense, Diniz reencontra torcida do São Paulo e busca manter freguesia contra Ceni 

Entre setembro de 2019 e fevereiro de 2021, o técnico comandou o Tricolor e fez o time praticar um futebol vistoso, mas não conseguiu levantar uma taça sequer

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Diniz vai reencontrar a torcida do São Paulo neste domingo, 17



Fernando Diniz teve uma trajetória de altos e baixos no São Paulo. Entre setembro de 2019 e fevereiro de 2021, o técnico comandou o Tricolor e fez o time praticar um futebol vistoso, mas não conseguiu levantar uma taça sequer. A melhor chance foi no Campeonato Brasileiro 2020, quando o treinador levou a equipe à primeira posição, mas perdeu potência na reta final e acabou sendo demitido pela diretoria liderada por Julio Casares. A partir das 16h (de Brasília) deste domingo, 17, o atual comandante do Fluminense reencontra a torcida são-paulina pela primeira vez, em confronto válido pela 17ª rodada do Nacional, que será disputado no Morumbi.

Fernando Diniz, vale frisar, não irá rever o São Paulo pela primeira vez. Após ser dispensado pela cúpula são-paulina, o treinador passou por Santos e Vasco, reencontrando o Tricolor quando dirigia o Peixe. Na ocasião, entretanto, a partida foi realizada na Vila Belmiro e terminou com vitória santista por 2 a 0, em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão do ano passado — o duelo foi disputado em 20 de junho de 2021. Desta vez, o “professor” vive a expectativa de repetir o feito contra seus ex-comandados, se aproveitando da boa fase no Fluminense e da excelente vantagem que costuma levar diante do oponente Rogério Ceni.

Em alta sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense vem de seis vitórias consecutivas, com uma bela classificação para as quartas de final da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, além da ascensão no Brasileirão. Atualmente, a equipe carioca é a quinta colocada na tabela, com apenas três pontos a menos que o líder Palmeiras. Fora o bom aproveitamento, o Tricolor das Laranjeiras também está sendo exaltado pelo futebol apresentando dentro de campo. Entre os entusiasmados com o futebol praticado pela equipe de Diniz, destaca-se o atacante Neymar. Camisa 10 da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain, o astro chegou a usar as redes sociais para parabenizar o momento do técnico.

Já no duelo individual com o atual técnico do São Paulo, Fernando Diniz também costuma se impor, sendo uma pedra no sapato de Ceni. Até o momento, o atual comandante do Fluminense enfrentou o “Mito” em sete ocasiões, colecionando cinco vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Além de frustrar a estreia de Ceni como treinador, ainda em 2017, Diniz eliminou o rival da Copa do Brasil duas vezes na mesma edição, em 2020. Na época, ele ainda comandava o Tricolor paulista e tirou Fortaleza e Flamengo, ambos comandados por Rogério.

Veja retrospecto entre Diniz x Ceni

Audax-SP 4 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista 2017) – Vitória de Diniz

São Paulo 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro 2019) – Vitória de Diniz

São Paulo 1 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro 2020) – Vitória de Diniz

Fortaleza 3 x 3 São Paulo (Oitavas da Copa do Brasil 2020) – Empate

São Paulo 2 x 2 Fortaleza (Oitavas da Copa do Brasil 2020) – Empate*

Flamengo 1 x 2 São Paulo (Quartas da Copa do Brasil 2020) – Vitória de Diniz

São Paulo 3 x 0 Flamengo (Quartas da Copa do Brasil 2020) – Vitória de Diniz

*Com vitória dos paulistas nos pênaltis