Flamengo bate o América-MG por 3 a 0 e se aproxima do G-6

Gabigol abre o placar, perde pênalti e é vaiado pela torcida ao ser substituído

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol comemorou gol como se estivesse cantando - o jogador lançou música recentemente



O Flamengo venceu o América-MG por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado, 25, e se aproximou do G-6 do Brasileirão. No primeiro tempo, o time rubro-negro dominou a partida e abriu o placar com Gabigol, que recebeu passe de Pedro e bateu na saída de Matheus Cavichioli. Na etapa final, o atacante seguiu como protagonista, mas pelos motivos errados: desperdiçou um pênalti e outras chances claras, e foi vaiado ao ser substituído por Everton Ribeiro. Quando o América ameaçava crescer na partida, Ribeiro deixou Arrascaeta livre sem goleiro para ampliar, e Marinho fez jogada individual e chutou de fora da área para dar números finais à partida. Com o resultado, o Flamengo fica na sétima colocação com 18 pontos – pode perder algumas posições no complemento da rodada. Já o América-MG tem 15 pontos e está na 16ª colocação, podendo entrar na zona de rebaixamento se Goiás ou Cuiabá vencerem seus jogos. Agora, o Flamengo foca no confronto com o Tolima pela Libertadores, e o América, no jogo com o Botafogo pela Copa do Brasil.