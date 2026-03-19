Flamengo bate Remo e retorna ao G-4 do Brasileirão

Útima partida entre os clubes ocorreu em 1978, com vitória carioca por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém (PA)

Foto: ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Araújo, do Flamengo, comemora o seu gol durante a partida entre Flamengo e Ramo válida pela 7ª valida rodada do Campeonato Brasileiro 2026



Depois de 48 anos, Flamengo e Remo voltaram a se enfrentar em uma partida do Campeonato Brasileiro. A última partida entre os clubes ocorreu em 1978, com vitória carioca por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém (PA). Nesta quinta-feira (19), o time de Leonardo Jardim não encontrou dificuldades e confirmou seu favoritismo para superar o Remo sem sustos por 3 a 0 no Maracanã, pela sétima rodada. De quebra, o resultado recolocou o time carioca no G4 do Brasileirão.

Efetividade, pressão na saída de bola, toques rápidos e transições a todo momento, o Flamengo dominou o Remo. O primeiro gol saiu pelo alto, com Léo Ortiz. No segundo tempo, em bela troca de passes, Samuel Lino e Luiz Araújo ampliaram.

Foi o quarto jogo de Jardim no comando clube, com um empate na estreia e título carioca nos pênaltis diante do Fluminense, depois três vitórias seguidas, diante de Cruzeiro, Botafogo e Remo. Em todos os jogos, o Flamengo não sofreu um gol sequer.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 13 pontos, subindo para o quarto lugar e com um duelo a menos diante do Mirassol. Já o Remo amarga a vice-lanterna, com três pontos e ainda não venceu desde sua volta à elite.

*Estadão Contéudo