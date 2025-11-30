Flamengo celebra tetra da Libertadores com desfile em trio elétrico no Centro do Rio

Cortejo na Rua Primeiro de Março altera trânsito e operação do metrô; delegação desembarca nesta manhã de domingo (30) no Galeão

Adriano Fontes/Flamengo Flamengo levanta a taça da Libertadores após a vencer a decisão contra o Palmeiras por 1 a 0



O Flamengo promove neste domingo (30) a celebração oficial pela conquista do quarto título da Copa Libertadores. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na final disputada em Lima, no Peru, a equipe retorna ao Rio de Janeiro para um evento em carro aberto na região central da cidade. A chegada do voo fretado com a comissão técnica e jogadores está prevista para as 09h35 no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Do terminal, o grupo parte diretamente para o Centro, onde comandará a festa em cima de um trio elétrico.

O desfile tem início marcado para as 10h. O percurso de aproximadamente 850 metros começa na Rua Primeiro de Março, na altura da Rua Buenos Aires, e segue até a Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo à Rua Araújo Porto Alegre. Durante o trajeto, o veículo fará uma parada programada entre as avenidas Nilo Peçanha e Almirante Barroso para a exibição da taça aos torcedores.

Para viabilizar o evento, a Prefeitura do Rio, através da CET-Rio, iniciou as interdições de vias na área às 05h, com previsão de liberação para as 16h. A estrutura montada para receber os torcedores conta com quatro postos médicos e 250 banheiros químicos distribuídos ao longo do caminho.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O MetrôRio funciona em esquema especial das 07h às 23h para atender ao deslocamento dos participantes. A concessionária indica o uso da estação Carioca/Centro (Acesso A – Avenida Rio Branco) para embarque e desembarque.

Por questões de segurança operacional, a estação Cinelândia/Centro funcionará até as 17h apenas para desembarque ou para embarque de usuários que já possuam cartões pré-carregados. A Linha 2 opera da Pavuna até a General Osório, enquanto as Linhas 1 e 4 fazem o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico.