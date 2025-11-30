Jovem Pan > Esportes > Futebol > Flamengo celebra tetra da Libertadores com desfile em trio elétrico no Centro do Rio

Flamengo celebra tetra da Libertadores com desfile em trio elétrico no Centro do Rio

Cortejo na Rua Primeiro de Março altera trânsito e operação do metrô; delegação desembarca nesta manhã de domingo (30) no Galeão

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 07h26 - Atualizado em 30/11/2025 07h27
  • BlueSky
Adriano Fontes/Flamengo Flamengo levanta a taça da Libertadores após a vencer a decisão contra o Palmeiras por 1 a 0 Flamengo levanta a taça da Libertadores após a vencer a decisão contra o Palmeiras por 1 a 0

O Flamengo promove neste domingo (30) a celebração oficial pela conquista do quarto título da Copa Libertadores. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na final disputada em Lima, no Peru, a equipe retorna ao Rio de Janeiro para um evento em carro aberto na região central da cidade. A chegada do voo fretado com a comissão técnica e jogadores está prevista para as 09h35 no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Do terminal, o grupo parte diretamente para o Centro, onde comandará a festa em cima de um trio elétrico.

O desfile tem início marcado para as 10h. O percurso de aproximadamente 850 metros começa na Rua Primeiro de Março, na altura da Rua Buenos Aires, e segue até a Avenida Presidente Antônio Carlos, próximo à Rua Araújo Porto Alegre. Durante o trajeto, o veículo fará uma parada programada entre as avenidas Nilo Peçanha e Almirante Barroso para a exibição da taça aos torcedores.

Para viabilizar o evento, a Prefeitura do Rio, através da CET-Rio, iniciou as interdições de vias na área às 05h, com previsão de liberação para as 16h. A estrutura montada para receber os torcedores conta com quatro postos médicos e 250 banheiros químicos distribuídos ao longo do caminho.

Desfile do Flamengo em 2019, quando o rubro-negro foi campeão da Libertadores pela segunda vez, após vencer o River Plate por 2 a 1

Desfile do Flamengo em 2019, quando o rubro-negro foi campeão da Libertadores pela segunda vez, após vencer o River Plate por 2 a 1

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O MetrôRio funciona em esquema especial das 07h às 23h para atender ao deslocamento dos participantes. A concessionária indica o uso da estação Carioca/Centro (Acesso A – Avenida Rio Branco) para embarque e desembarque.

Por questões de segurança operacional, a estação Cinelândia/Centro funcionará até as 17h apenas para desembarque ou para embarque de usuários que já possuam cartões pré-carregados. A Linha 2 opera da Pavuna até a General Osório, enquanto as Linhas 1 e 4 fazem o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico.

Leia também

Herói do Flamengo, Danilo diz que morte de tia na véspera impediu presença do pai em Lima
Flamengo se vinga do Palmeiras e se torna o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >