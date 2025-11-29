Flamengo se vinga do Palmeiras e se torna o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores

Quatro anos após derrota para o time paulista em Montevidéu, Mengão deu o troco em Lima e conquistou o título com gol de cabeça de Danilo

Pelaez Burga/Dia Esportivo/Estadão Conteúdo O zagueiro Danilo, do Flamengo, comemora após marcar o gol do título rubro-negro da Libertadores 2025



O Flamengo se tornou neste sábado (29), em Lima, o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores. A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 coroou uma década de protagonismo rubro-negro no continente e encerrou uma sequência de decisões desfavoráveis diante do rival paulista. Melhor durante a maior parte do confronto na capital peruana, o Mengão chegou à vitória aos 22 minutos do segundo tempo, após Arrascaeta cobrar escanteio e Danilo, sozinho, escorar de cabeça no canto de Carlos Miguel.

A final colocou frente a frente os dois principais clubes do país nos últimos anos — e carregava o peso da rivalidade alimentada dentro e fora de campo. Desde 2021, foi a quarta decisão entre as equipes, incluindo Libertadores e Supercopas. O episódio mais marcante desse período era justamente a derrota rubro-negra na final continental em Montevidéu, quando um erro de Andreas Pereira definiu o título alviverde.

Desta vez, o roteiro foi diferente. O Flamengo buscava revanche e tratou a decisão como chance de reequilibrar a história recente. A equipe de Filipe Luís superou desfalques importantes, como Pedro, e ajustou o sistema ofensivo para controlar o jogo em Lima. A defesa também respondeu bem às dúvidas da véspera, garantindo segurança nos momentos mais críticos.

O título recoloca o clube no topo do continente e abre uma nova era de conquistas após os campeonatos de 2019 e 2022. Para o torcedor rubro-negro, a quarta Libertadores também representa o fim da sensação de “freguesia” em finais contra o rival paulista.

Do lado palmeirense, o sentimento foi de frustração. Em busca do quarto título continental, o time de Abel Ferreira lidou com desfalques importantes — como Weverton e Paulinho — e não conseguiu repetir o domínio das decisões anteriores. A partida marcou ainda o reencontro de Andreas Pereira com o ex-clube, agora vestindo a camisa alviverde, mas sem o desfecho de redenção que esperava.