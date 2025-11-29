Herói do Flamengo, Danilo diz que morte de tia na véspera impediu presença do pai em Lima

Autor do gol contra o Palmeiras contou que o pai acompanhou a partida em Bicas, sua cidade natal em Minas Gerais e dedicou o título da Libertadores a ele

Gilvan de Souza/Flamengo O zagueiro Danilo dispara efusivamente após marcar de cabeça o gol do Flamengo contra o Palmeiras



Autor do gol que garantiu o título da Libertadores, o zagueiro Danilo revelou que entrou em campo na final contra o Palmeiras, neste sábado, em Lima, vivendo um luto familiar. Ele dedicou a conquista ao pai. “Meu pai estava vindo com minha mãe e meus irmãos para o jogo. A irmã dele, minha tia, faleceu, e ele precisou voltar”, disse à TV Globo.

Flamenguista desde a infância, Danilo contou que o pai acompanhou a partida em Bicas, sua cidade natal em Minas Gerais. “Quero dedicar esta vitória a toda a minha família e, especialmente, a ele”, afirmou.

O zagueiro também comentou sua relação com o Flamengo e a decisão de voltar ao Brasil depois de anos na Europa. “Não é segredo que sou flamenguista. Depois de tudo o que vivi lá fora, quis voltar para jogar aqui”, disse o defensor, que tem passagem por Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. Danilo revelou ainda que atua com um problema físico desde maio. “Carrego um edema desde o primeiro jogo contra o Palmeiras no Brasileiro”, contou.

Aos 34 anos, ele disse que sempre sonhou com uma carreira longa, mas não imaginava chegar tão longe. No vestiário, antes da final, ele fez um pedido aos companheiros: “Cada um tem um sacrifício que ninguém vê. Pedi que a gente se apoiasse nisso”. Questionado sobre o que diria ao Danilo criança, respondeu: “Permita-se sonhar. Se você pode sonhar, você pode realizar.”

*Com informações do Estadão Conteúdo