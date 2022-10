Ceni comemora reação do São Paulo após vice na Sul-Americana, mas pede concentração na reta final do Brasileiro

Tricolor arrancou no Brasileiro e subiu para a oitava posição na classificação geral

LUIZ ERBES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni durante partida do São Paulo sobre o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro



Mesmo após a frustrante derrota para o Independiente del Valle (Equador) na final da Copa Sul-Americana 2022, o São Paulo buscou forças e está reagindo no Campeonato Brasileiro. Depois do doloroso vice-campeonato, o Tricolor fez cinco jogos, acumulando três vitórias, um empate e uma derrota. O último triunfo aconteceu no domingo passado, 23, diante do Juventude, em Caxias do Sul. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni comemorou a postura do time e atribuiu a reviravolta ao desempenho obtido como visitante. “É uma boa reação do time devido às circunstâncias que ficamos depois da derrota”, disse o treinador. “Acho que o time conseguiu melhorar o aproveitamento fora de casa, foram vitórias contra o Ceará, o América-MG, e a de hoje, mais o empate com o Palmeiras”, acrescentou.

Com a arrancada, o São Paulo pulou momentaneamente para a oitava colocação do Brasileiro, posição que dá vaga para a fase preliminar da Libertadores 2023. Apesar disso, Ceni pediu contração ao clube nas últimas cinco rodadas restantes. “Espero que a gente tenha cabeça boa para estarmos bem concentrados. Temos dois jogos em casa, contra Atlético-GO e Atlético-MG. Temos que ir atrás das vitórias em casa, subir na pontuação. (Estamos) cansados do ano todo, a pressão psicológica de disputar finais, perder, se reerguer. Temos que ter mais concentração em cinco jogos (que faltam) para o São Paulo chegar o mais próximo possível dos primeiros colocados”, declarou. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, 27, quando recebe o Atlético-GO, no Morumbi.