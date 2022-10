Vampeta compara Vítor Pereira com Sylvinho e critica atual treinador do Corinthians: ‘É fraco’ 

O Velho Vamp questionou algumas decisões do técnico, responsável por levar o Alvinegro até a final da Copa do Brasil

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/Twitter/@Corinthians Vampeta durante o programa 'Bate-Pronto', do Grupo Jovem Pan



Multicampeão e ídolo do Corinthians, Vampeta afirmou nesta segunda-feira, 24, ser contra a renovação do técnico Vítor Pereira, que tem contrato com o clube somente até o fim de 2022. Durante o programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, o comentarista comparou o desempenho do português com o antecessor Sylvinho. Além disso, o Velho Vamp questionou algumas decisões do técnico, responsável por levar o Alvinegro até a final da Copa do Brasil. “Eu já teria mandado o Vitor Pereira embora. O Corinthians é um gigante e vai ficar refém dele? O time estaria na mesma posição com o Sylvinho. Vai para a Europa, procura algum clube na Premier League e vaza. Pega o avião! Pela diretoria do Corinthians, ele fica e ganha uma estátua”, disparou. “Ele não fez nada! O cara me fala que o Renato Augusto não pode jogar com o Giuliano… Então, se ele for treinar o Paris Saint-Germain, vai sacar Mbappé, Messi e Neymar. É coisa de maluco! Fraco!”, completou. Além do vice na Copa do Brasil, o comandante corintiano levou a equipe à semifinal do Paulista, às quartas da Libertadores da América. Atualmente, o Timão também é o quarto colocado no Brasileirão e está muito perto de se classificar para a Libertadores 2023.