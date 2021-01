Flamengo decepciona em partida contra o Ceará e perde por 2 a 0

A terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro aumenta a pressão sobre o técnico Rogério Ceni, que está sendo cobrado pela crise no time carioca

JORGE RODRIGUES ESTADÃO CONTEÚDO Diego, do Flamengo, disputa lance com Saulo, do Ceará, durante partida no estádio Maracanã



O Flamengo chegou à sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro depois de perder por 2 a 0 do Ceará neste domingo, 10. O desempenho do time na disputa no Maracanã ficou abaixo do esperado, enquanto os visitantes marcaram bem e pouco sofreram, merecendo o resultado positivo. Antes mesmo do início do jogo, a equipe carioca foi recebida pelas torcidas organizadas sob uma chuva de críticas: muitos seguravam faixas questionando o trabalho dos dirigentes e, principalmente, de Rogério Ceni. Ciente de que seria cobrado, o técnico que está há apenas dois meses no Flamengo trocou Gabriel Barbosa por Pedro, apostou em César no gol e colocou Gustavo Henrique de volta à defesa. No entanto, o time continuou errando na armação das jogadas e criando pouco em campo.

Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Vina recebeu de Léo Chú, bateu cruzado e colocou o Ceará em vantagem. A atuação do Flamengo se resumiu a toques até que o calor de 32º C no Rio de Janeiro obrigou a arbitragem a fazer uma parada técnica para reidratação, oportunidade que Rogério Ceni aproveitou para tentar reorganizar a equipe. No segundo tempo, o time carioca teve mais atitude, mas as bolas do atacante Pedro parecia não querer entrar de jeito nenhum. Por fim, o Ceará marcou seu segundo gol com uma investida de Kelvyn, aos 44 minutos.

*Com informações do Estadão Conteúdo