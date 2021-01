Jogador do Boca Juniors chama Marinho de ‘o negro’ e ironiza acusações de racismo

Postagem do jornal argentino gerou revolta nas redes sociais; Ábila, por sua vez, diz ter chamado o jogador do Santos de forma “carinhosa”

Reprodução/Santos FC Ábila foi colega de equipe de Marinho no Santos



O atacante do Boca Juniors, Ramón Ábila, virou centro de uma polêmica depois de uma declaração sobre a troca de camisas após o empate em 0 a 0 contra o Santos pela Libertadores na última quarta-feira, 6. Ao ser questionado se teria trocado sua camisa com o goleiro do Santos, John, que foi infectado pela Covid-19, Ábila disse ao jornal Olé que trocou com o atacante Marinho, se referindo ao jogador brasileiro como “o negro”. “Eu troquei com Marinho, com o negro, que já conheço. Bem… Com o moreno. Porque agora você chama de negro e eles começam a denunciar e tudo mais, você viu como é”, afirmou o atacante. A declaração foi publicada pelo veículo argentino e gerou revolta entre torcedores brasileiros, que acusaram Ábila de injúria racial

Ao tentar se explicar, Ábila disse que chamou Marinho de forma carinhosa. “Mas é carinhoso. Se eu falar preto o que resta para os outros, certo?”, concluiu o atacante. A postagem do Olé que contém a declaração no Twitter também foi alvo de críticas, uma vez que o jornal utilizou um emoji de risadas para abrir o tuite. Ábila possui uma passagem pelo futebol brasileiro, tendo defendido o Cruzeiro entre 2016 e 2017. No período, foi colega de time de Marinho, que foi contratado pela Raposa em 2015, mas foi emprestado ao Vitória. Pela camisa do Cruzeiro, o argentino marcou 11 gols em 33 partidas disputadas pela Raposa. Procurado pela reportagem, o Santos informou que “a princípio o clube não irá se pronunciar sobre o caso”. A situação acontece em meio aos desdobramentos da punição sofrida pelo uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, que foi suspenso por três jogos após utilizar a expressão “negrito” para agradecer a um amigo por uma mensagem após marcar dois gols durante uma partida em novembro. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA), entendeu que Cavani fez um comentário “insultuoso, abusivo e impróprio”.