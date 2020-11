Flamengo demite Domènec Torrent após levar goleadas no Brasileirão

Treinador espanhol não resistiu após as derrotas para São Paulo e Atlético-MG no Campeonato Brasileiro

MAURICIO ALMEIDA/AM PRESS & IMAGES/ESTADÃO CONTEÚDO Domènec Torrent foi demitido pelo Flamengo



O Flamengo comunicou na tarde desta segunda-feira, 9, que Domènec Torrent não é mais o treinador da sua equipe principal. O espanhol acaba sendo demitido após sofrer duas duras goleadas diante de São Paulo e Atlético-MG, ambas em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Em nota, o Rubro-Negro informou que Maurício Souza, auxiliar do time sub-20, assumirá o time internamente nos próximos dias.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que Domènec Torrent e sua comissão técnica não comandam mais o time principal do clube. A atividade da equipe principal da próxima terça-feira (10) será comandada por Maurício Souza”, escreveu o clube carioca através das redes sociais.

A demissão acontece no dia seguinte da derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão, em jogo realizado pela 20ª rodada do Brasileirão. Além de ter sofrido a segunda derrota seguida no torneio, o time rubro-negro desperdiçou a chance de assumir a ponta da tabela e acabou caindo para a terceira posição do Nacional, sendo ultrapassado justamente pelo Galo. O revés acabou gerando uma onda de protestos de flamenguistas, que ficaram indignados – o muro da sede do clube foi pichado e diversos internautas pediram a demissão de Dome no Twitter.

Contratado em julho para substituir Jorge Jesus, Domènec Torrent encerra a sua rápida passagem pelo Flamengo com 24 jogos, contabilizando 14 vitórias, 4 empates e 6 derrotas – um aproveitamento de 63,8% dos pontos. O Rubro-Negro é o terceiro colocado do Brasileirão, está nas oitavas de final da Copa Libertadores da América (enfrentará o Racing) e também classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O próximo jogo do time, inclusive, está marcado para quarta-feira, 11, diante do São Paulo, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.