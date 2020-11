Vampeta aprova o nome de Rogério Ceni no Flamengo: ‘Bagagem ele tem’

O Velho Vamp falou sobre a possível troca no comando do time rubro-negro; confira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Xandy Rodrigues/Estadão Conteúdo Vampeta comentou sobre uma possível troca de Domènec Torrent (à esquerda) por Rogério Ceni (à direita)



O Flamengo está vivendo um verdadeiro inferno astral após sofrer duas goleadas consecutivas (diante de São Paulo e Atlético-MG) no Campeonato Brasileiro. A pressão sob o treinador Domènec Torrent aumentou tanto que a diretoria se viu obrigada a demiti-lo. Agora, parte da torcida considera que Rogério Ceni, do Fortaleza, seja o profissional ideal para assumir o Rubro-Negro. A questão, então, foi abordada pelos comentaristas do Grupo Jovem Pan no programa Esporte em Discussão, nesta segunda-feira, 9.

Ex-colega de Rogério Ceni na seleção brasileira, Vampeta demonstrou afirmou que o treinador tem total capacidade de dirigir o badalado time carioca. “Há sete meses, o Rogério Ceni era visto de outra maneira. Hoje, qualquer torcedor aceita o Rogério e não o vê somente como ídolo do São Paulo. As torcidas respeitam mais ele. E eu não duvido que, se o Flamengo tiver um resultado ruim contra o São Paulo, a proposta chegue ao Ceni. E eu acho que o Ceni seria uma boa. Bagagem ele tem! Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique… os caras vão olhar para ele e vão respeitar porque nenhum deles têm o currículo igual ao do Rogério. Como treinador, o Brasil todo elogia ele. Então, não é mais um ex-atleta e ídolo do São Paulo, mas, sim, um treinador de respeito”, declarou o Velho Vamp.

Enquanto a diretoria do Flamengo trabalha nos bastidores para achar o substituto de Dome, o time carioca treina sob o comando de Maurício Souza, da equipe sub-20, seguindo a preparação para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira, no Maracanã, em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Assista ao debate do programa da Jovem Pan abaixo.