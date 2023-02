Flamengo desembarca no Marrocos para disputa do Mundial de Clubes

Após um embarque com grande festa da torcida flamenguista no Rio de Janeiro, o elenco liderado por Vítor Pereira chegou pela manhã (horário de Brasília) em território marroquino

O Flamengo desembarcou nesta sexta-feira, 3, na cidade de Casablanca, no Marrocos, para a disputa do Mundial de Clubes. Após um embarque com grande festa da torcida flamenguista no Rio de Janeiro, o elenco liderado por Vítor Pereira chegou pela manhã (horário de Brasília) em território marroquino e se dirigiu diretamente para o hotel. O time treinará ainda sexta, nas dependências da própria hospedagem, localizada na cidade de Rabat. Inicialmente, estava prevista atividade no estádio Prince Moulay El Hassan. A primeira atividade no Marrocos será fechada para a imprensa. A equipe carioca estreia na próxima terça-feira, 7, diante de Al Hilal (Arábia Saudita) ou Wydad Casablanca, atual campeão africano e do Marrocos. A outra semifinal terá o Real Madrid, favorito ao troféu. Os espanhóis vão estrear na quarta-feira.

Confira o calendário dos jogos do Mundial de Clubes:

SÁBADO (04/02)

Seattle Sounders (EUA) x Al Ahly – 14h30 – Jogo 2

Wydad Casablanca (Marrocos) x Al Hilal (Arábia Saudita) – 11h30 – Jogo 3

TERÇA-FEIRA (07/02)

Flamengo x Vencedor do Jogo 3 – 16h

QUARTA-FEIRA (08/02)

Real Madrid x Vencedor do Jogo 2 – 16h

SÁBADO (11/02)

Disputa do terceiro lugar – 12h30

Final – 16h