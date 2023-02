Vidal pede desculpas por reação ‘explosiva’ durante jogo do Flamengo: ‘Sempre gostei de jogar’

Meio-campista chileno arremessou suas chuteiras e ‘ignorou’ a torcida do Rubro-Negro na vitória sobre o Boavista

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arturo Vidal está insatisfeito com o status de reserva no Flamengo



O meio-campista Arturo Vidal protagonizou um momento de fúria na última quarta-feira, 1º, durante a vitória do Flamengo sobre o Boavista, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Ao notar que o técnico Vítor Pereira havia feito as cinco substituições e ter a certeza de que não entraria em campo, o chileno arremessou suas chuteiras. Depois, o experiente jogador deixou o banco de reservas e foi direto ao vestiário, sem saudar a torcida rubro-negra, que fez bonita festa às vésperas do Mundial de Clubes -a delegação flamenguista viaja ao Marrocos nesta quinta-feira. Através das redes sociais, Vidal tratou de pedir desculpas pelo comportamento e se comprometeu a ajudar os companheiros no restante da temporada. Desde que desembarcou no Brasil, o volante não conquistou sua vaga como titular absoluto no elenco. Até o momento, ele coleciona 28 jogos pela equipe carioca, sendo apenas 12 iniciando como titular.

“Primeiro que tudo, quero pedir desculpas pela minha reação durante o jogo de ontem, por não entrar no campo. Devo esclarecer que sempre gostei de participar do jogo, pois assim o fiz durante toda a minha carreira. Sei que às vezes o meu temperamento me ganha, mas eu vim ao Flamengo para ser feliz e fazer parte da sua história. Sei que minhas condições são para ajudar meus companheiros e poder continuar fazendo do Mengão o maior de todos. Continuarei lutando para ser e nunca abaixarei os braços, porque assim sou eu. Um guerreiro, um vencedor”, escreveu Vidal, que viajará com o restante do plantel em busca do bicampeonato do Mundial de Clubes – os flamenguistas fazem a estreia na próxima terça-feira, 7.

Antes disso, no entanto, Vidal já havia protagonizado outra polêmica. Em transmissão feita nas redes sociais, na quarta-feira, o meio-campista se ofereceu para jogar no Colo-Colo, time onde atuou nas categorias de base e onde despontou em seu país. “Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Se o Colo-Colo quer brigar pela Libertadores, que venham me buscar e vamos. Não é, meu amor?”, disse o jogador, ao se referir a sua mulher durante a transmissão. Em entrevista coletiva, o técnico Vítor Pereira tratou de apaziguar a situação e não demonstrou descontentamento com a postura do atleta. “Um ou outro jogador ficar insatisfeito é uma coisa natural porque temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos no momento para ajudar a equipe. Temos que colocar a equipe e o clube acima de todas as ambições pessoais”, declarou o treinador.