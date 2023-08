Flamengo desembarca sob protesto da torcida após eliminação na Libertadores; assista

‘Time sem vergonha’ e ‘isso vai virar um inferno’ foram alguns dos cânticos entoados pelo grupo

Reprodução/Twitter/@Band Rio Torcida do Flamengo protestou após eliminação na Libertadores



Dezenas de torcedores do Flamengo foram até o Aeroporto do Galeão, na madrugada desta sexta-feira, 11, para protestar contra o time, que foi eliminado nas oitavas da Copa Libertadores da América, diante do Olimpia, no Paraguai. No desembarque no Rio de Janeiro, toda delegação do Rubro-Negro precisou ser escoltada por seguranças, que fizeram um cordão de isolamento para proteger os atletas. Enfurecidos, cerca de 40 flamenguistas arremessaram latas em direção os jogadores e cobraram outra postura do plantel. “Time sem vergonha” e “isso vai virar um inferno” foram alguns dos cânticos entoados pelo grupo. Na saída do ônibus do clube, também houve uma confusão, com policiais militares utilizando spray de pimenta para afastar torcedores que impediam a passagem do veículo.

Presidente da agremiação carioca, Rodolfo Landim preferiu deixar o local com um carro particular. Agora, a equipe de Jorge Sampaoli volta as atenções ao Brasileirão, neste domingo, 13, diante do São Paulo, no Maracanã. Segundo colocado, o Flamengo tem 13 pontos a menos que o Botafogo. Na próxima quarta-feira, 16, o conjunto enfrenta o Grêmio, também no Rio de Janeiro, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como ganhou no Rio Grande do Sul por 2 a 0, o Rubro-Negro avança para a decisão até mesmo com uma derrota pelo placar mínimo. A competição, inclusive, é tratada como uma possível redenção do clube na temporada. Vice no Carioca, o time também ficou sem título no Mundial de Clubes, na Recopa Sul-Americana e na Supercopa do Brasil.