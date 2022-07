Flamengo desiste de ação no STJD que tentava rever sorteio da Copa do Brasil 

O Rubro-Negro avisou ao tribunal que não vai seguir com a medida, que solicitava jogar o segundo jogo contra o Athletico Paranaense no Maracanã

Thaís Magalhães / CBF CBF sorteou os confrontos das quartas da Copa do Brasil



O Flamengo desistiu da ação protocolada no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que questionava o sorteio dos mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, 21, o Rubro-Negro avisou ao tribunal que não vai seguir com a medida, que solicitava jogar o segundo jogo contra o Athletico Paranaense no Maracanã. “Embora o Flamengo não concorde com a possibilidade de um sorteio sofrer ajustes que interfiram em seu resultado e entenda que o presente processo encerra uma postulação juridicamente correta e justa, o clube prefere nesse momento dar um voto de confiança à nova gestão da CBF, esperando que no futuro os processos sejam mais transparentes e legítimos. Em virtude disso, vem desistir da presente demanda”, afirmou o clube.

Na ação, o Flamengo questionava o critério adotado no sorteio pela CBF, que impede clubes da mesma cidade jogando a rodada da eliminatória no mesmo município. Assim, com o Fluminense também classificado, um dos rivais teria que abrir em casa e o outro decidir – coube ao Tricolor das Laranjeiras fazer o segundo duelo no Maracanã. No pedido, no entanto, o Flamengo alegava que tal regra não está estipulada no regulamento do torneio – a CBF, por sua vez, lembrou que o critério foi adotado nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando o Fluminense teve que decidir sua vaga como visitante, enquanto os rubro-negros jogaram a rodada de volta no Rio.