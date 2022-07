Endrick completa 16 anos e assinará 1º contrato profissional com o Palmeiras; veja detalhes

O Alviverde irá fixar no acordo uma multa rescisória de aproximadamente 60 milhões de euros (cerca de R$ 335 milhões na cotação atual)

Reprodução/Twitter @Palmeiras Endrick é uma das principais promessas da base do Palmeiras



Considerado uma das melhores promessas oriundas da base do Palmeiras, Endrick está completando 16 anos nesta quinta-feira, 21. Desta forma, conforme estabelece a Fifa, o atacante poderá assinar seu primeiro contrato profissional com o clube paulista, tendo o prazo máximo de três anos. De acordo com a apuração do Grupo Jovem Pan, o Alviverde irá fixar no acordo uma multa rescisória de aproximadamente 60 milhões de euros (cerca de R$ 335 milhões na cotação atual). O alto valor visa proteger o Verdão do interesse de rivais nacionais, além de valorizar o atleta para almejar uma grande vende para um gigante europeu, algo tratado internamente como inevitável. Vencedor em todas as categorias da base, Endrick foi artilheiro do inédito título na Copa São Paulo de futebol Júnior, a Copinha, no início de 2022. Mais recentemente, ele voltou para o sub-17 para ser protagonista e levar o time ao título da Copa do Brasil. Ao todo, ele já ganhou 13 troféus com as cores palmeirenses, somando 80 gols em 109 partidas oficiais.

Por todos os feitos na base do Palmeiras, além do futebol vistoso e letal, Endrick já virou capa de grandes jornais europeus, como o “Marca”, da Espanha. Logo após ser fundamental para a seleção brasileira sub-17 ser campeã do Torneio de Montaigu sobre a Argentina, em abril deste ano, o atacante forte e veloz disse que planeja representar a equipe profissional e ganhar títulos no profissional do clube. “O Palmeiras é o clube que me abriu as portas para jogar, o maior campeão do Brasil, atualmente o melhor do mundo (pelo ranking da IFFHS). Tenho muita gratidão pelo Palmeiras, pelo João Paulo (Sampaio, coordenador da base) e todo estafe. Quero ficar aqui, ganhar muitos títulos e, se Deus quiser, virar ídolo do Palmeiras”, comentou o jovem, ao veículo de informação da Espanha. “Quero conquistar tudo. Quero jogar. Para onde o Palmeiras me mandar, eu vou com toda alegria. Minha diversão é jogar futebol”, completou.

Com o sucesso na base do Verdão, Endrick chegou a ver seu nome sendo pedido na lista de relacionados para o Mundial de Clubes de 2021, realizado em fevereiro deste ano e que terminou com vitória do Chelsea sobre o Palmeiras. Mesmo com o apelo de uma parte da torcida, o técnico Abel Ferreira frisou que o atacante ainda é um jovem e que ele deveria ir para a Disney ao invés de disputar o torneio nos Emirados Árabes. Agora, a joia palmeirense vive a expectativa de ser lembrada pelo comandante português nos jogos restantes da temporada, seja no Brasileirão ou na Libertadores da América. Recentemente, porém, dois centroavantes foram contratado para a diretoria: Flaco López e Miguel Merentiel. As chegadas podem retardar uma possível estreia de Endrick ainda em 2022. De qualquer forma, a expectativa é que Endrick seja vendido para a Europa em breve e que tenha um grande desempenho no futebol mundial.

“O que ele faz na seleção sub-17 e na base do Palmeiras é impressionante. Ele sempre jogou com garotos mais velhos, pulando etapas. Então, dá para ele jogar no profissional, principalmente quando o palmeirense pede um camisa 9. Ele já é o melhor camisa 9 revelado na base do clube. Ele é um fenômeno! Poucas vezes eu vi na vida alguém como ele. Olha, ele tem características de Imperador, mas, até pela cabeça, vai ser melhor. Sou fã incondicional do Adriano, mas esse Endrick é melhor, levando em consideração a idade. Neste nível e com essa idade… Ele é do nível do Neymar, mas de outra posição”, destacou o jornalista Mauro Beting, do Grupo Jovem Pan, no programa “Bate-Pronto”.