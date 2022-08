Flamengo deslancha no segundo tempo, massacra o Athletico-PR e assume vice-liderança

Os rivais voltam a se enfrentar na quarta-feira, 17, desta vez na Arena da Baixada, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O Flamengo venceu o Athletico-PR por 5 a 0, no Maracanã, pelo Brasileirão



O Flamengo não tomou conhecimento do Athletico-PR e goleou o rival por 5 a 0, na tarde deste domingo, 14, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entrando em campo com times alternativos, o Rubro-Negro carioca e o Furacão desceram para o intervalo com o placar zerado. Na segunda etapa, no entanto, a equipe de Dorival Júnior deslanchou e construiu a goleada com gols de Fabrício Bruno (duas vezes), Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro – o centroavante, assim como De Arrascaeta e Gabigol, deixaram o banco de reservas para contribuir com o impressionante triunfo. Com o resultado, o Flamengo vai aos 39 pontos e sobe para a segunda posição do Brasileirão, podendo ser superado pelo Fluminense ainda hoje. Com dois a menos, os paranaenses foram ultrapassados e caíram para o quinto lugar da classificação geral. Agora, os rivais voltam a se enfrentar na quarta-feira, 17, desta vez na Arena da Baixada, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, os times empataram sem gols no Maracanã;