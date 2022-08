Vitor Pereira fala após polêmica sobre conta bancária: ‘Não me expressei da melhor forma’

‘Sabe quanto eu tenho no banco?’, ironizou o técnico, em entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras

MATHEUS TAHAN/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Pereira está no comando do Corinthians desde fevereiro



Vitor Pereira, treinador do Corinthians, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter do último sábado, 13, após dizer que não termia ser demitido porque tinha uma condição financeira estável. “Sabe quanto eu tenho no banco?”, ironizou o técnico, em entrevista coletiva após a derrota para o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro – com o revés, o Timão ficou a nove pontos do líder e rival alviverde. Neste domingo, 14, o português reconheceu que não se expressou da melhor maneira possível. “De fato, não me expressei da melhor forma, reagi a quente, enervado, sem paciência, depois de uma derrota que para mim foi injusta mas, enfim, é futebol. O que eu quis dizer, e provavelmente não me expressei da melhor forma, é que não vim para o Corinthians por dinheiro porque, graças a Deus, ao trabalho e à sorte, fui construindo a minha carreira sem me motivar por dinheiro”, declarou o comandante, em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal.

“Vim para o Corinthians por paixão e estou de corpo e alma no Corinthians e a perceber claramente o sentido de vida destes corintianos, desta gente do povo, que trabalha, que sofre e que, muitas vezes, para ir ao estádio gasta o dinheiro que não tem. Eu também vim de um meio humilde, sei o que são dificuldades, portanto não queria dizer aquilo no sentido que pareceu que estava a dar. O que queria dizer é que não estou no futebol com medo de despedimentos porque, graças a Deus, sou uma pessoa independente porque a vida me permitiu construí-la sem depender de ninguém, essa fase da minha carreira do medo de despedimentos já passou há muito tempo. E vou estar de corpo e alma, com paixão, neste clube enquanto o Corinthians quiser”, acrescentou Vitor Pereira, que voltará a comandar o Alvinegro na próxima quarta-feira, 17, contra o Atlético-GO, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Timão foi derrotado por 2 a 0, em Goiânia.