São Paulo vence Red Bull Bragantino por 3 a 0 e sobe na tabela do Brasileirão 

Rodrigo Nestor, Jonathan Calleri e Igor Vinícius foram os responsáveis por marcar os gols do Tricolor, que pulou para a décima posição

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano participou da vitória do São Paulo sobre o Red Bull Bragantino



O São Paulo não teve dificuldade para vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 0, na tarde deste domingo, 14, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Rodrigo Nestor, Jonathan Calleri e Igor Vinícius foram os responsáveis por marcar os gols do Tricolor, que voltou a triunfar no torneio após seis partidas e pulou para a décima classificação. Com 29 pontos, o conjunto são-paulino tem apenas um a menos que o Massa Bruta, que ficou estacionado no oitavo lugar. Agora, o time de Rogério Ceni volta a campo na próxima quinta-feira, 18, quando visita o América-MG, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil – na ida, o São Paulo ganhou por 1 a 0. A equipe do interior, por sua vez, só tenta se recuperar do revés no domingo, 21, quando enfrenta o Ceará, no Nabi Abi Chedid.