Flamengo ou Real Madrid? Ronaldo Fenômeno revela torcida no Mundial de Clubes

Rubro-Negro enfrenta o Al Hilal (Arábia Saudita) na semifinal, enquanto espanhóis medem forças com Al Ahly (Egito)

REUTERS/Juan Medina Ronaldo Nazário é um dos principais nomes da história do futebol brasileiro



Horas antes do Flamengo estrear no Mundial de Clubes de 2022, nesta terça-feira, 7, diante do Al Hilal, o ex-jogador Ronaldo Nazário afirmou que está na torcida para o Rubro-Negro ser bicampeão. Perguntado sobre o tema em live na “Ronaldo TV”, o Fenômeno confirmou que está torcendo para a equipe de Gabigol, Arrascaeta e companhia. “Claro que sim. Mengão representando o Brasil no Mundial de Clubes”, respondeu. A lenda do futebol brasileiro, entretanto, admitiu que ficaria “um pouco dividido” em uma eventual decisão contra o Real Madrid, um de seus clubes na época em que estava na ativa. “Vou ficar um pouquinho dividido, porque também tenho esse carinho e essa relação importante com o Real Madrid. Flamengo x Real Madrid será uma linda final se tudo der certo, vamos torcer para que tenha esse jogo aí”, acrescentou. Os espanhóis entraram em campo nesta quarta-feira, 8, para medir forças com o Al Ahly (Egito). A decisão do torneio, que está sendo realizado no Marrocos, está marcada para sábado, 11.