Zico visita elenco do Flamengo antes de estreia no Mundial de Clubes

Rubro-Negro encara o Al Hilal (Arábia Saudita) a partir das 16 horas (de Brasília) desta terça-feira

Alexandre Vidal / Flamengo Gabigol e Zico são dois dos principais ídolos da história do Flamengo



Maior ídolo da história do Flamengo, o ex-jogador Zico se encontrou com jogadores e membros da comissão técnica do Rubro-Negro nesta terça-feira, 7, horas antes da estreia no Mundial de Clubes 2022, diante do Al Hilal (Arábia Saudita), no Marrocos. Convidado de honra da Fifa, o “Galinho de Quintino” passou pela concentração antes da equipe se dirigir ao Tanger Stadium – a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília). Campeão mundial em 1981, quando o time carioca ganhou do Liverpool por 3 a 0 na decisão, o ex-atleta tentou dar mais tranquilidade ao plantel comandado por Vítor Pereira. Caso avance pelos árabes, os flamenguistas enfrentarão Real Madrid ou Al Ahly (Egito) na final, marcada para o próximo sábado, 11.