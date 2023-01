Flamengo divulga relacionados para final da Supercopa contra o Palmeiras; veja a lista

Decisão está marcada para este sábado, 28, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Jogadores do Flamengo comemoram vitória sobre a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca



O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo diante do Palmeiras, marcado para começar às 16h30 (de Brasília) deste sábado, 28, no Estádio Mané Garricha, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil, torneio que reúne os atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Em busca de seu primeiro título no Rubro-Negro, o técnico Vítor Pereira surpreendeu ao chamar o atacante Bruno Henrique. Lesionado desde o ano passado, o jogador está se recuperando de uma grave contusão no joelho e não deve ter condições de jogo, ficando no banco de reservas apenas para receber uma medalha, em caso de título. De volta aos gramados após seis meses, Rodrigo Caio é outro que também está na relação. Abaixo, confira quem estará à disposição do técnico português diante dos palmeirenses.