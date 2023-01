Pedro renova com o Flamengo até dezembro de 2027

Atacante soma 162 jogos com a camisa da equipe carioca e marcou 73 gols

Marcelo Cortes/Flamengo/Divulgação Pedro foi contratado pelo Flamengo em 2020 e é peça importante no elenco Rubro-Negro



O Flamengo anunciou nesta quarta-feira, 25, a renovação de contrato com o atacante Pedro. Contratado no início de 2020, o atacante estendeu seu vínculo com o Rubro-Negro até dezembro de 2027. O vínculo anterior era até 2025. No total, o jogador soma 73 gols com a camisa rubro-negra em 162 jogos. Na atual temporada, Pedro balançou as redes adversárias três vezes, mesmo número de partidas disputadas. O ano mágico de Pedro foi 2022. Foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo. Além disso, ele marcou 29 vezes e ainda deu sete assistências. O atacante ainda disputou a Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira. A renovação de contrato do atacante era bastante aguardada pelos torcedores do Flamengo. Além dele, o Fla conta com Gabigol, Bruno Henrique, Everton Cebolinha e Marinho no setor ofensivo. A equipe entra no sábado, 28, contra o Palmeiras, na disputa da Supercopa do Brasil. O jogo acontece às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.