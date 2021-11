Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Athletico-PR; veja provável escalação

Precisando da vitória para continuar se aproximando do líder Atlético-MG, o Rubro-Negro terá desfalques de peso

Alexandre Vidal/Flamengo Willian Arão durante partida entre Flamengo e Athletico-PR



O Flamengo volta a encarar o Athletico-PR, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 2, na Arena da Baixada, em jogo atrasado válido pela quarta rodada. Precisando da vitória para continuar se aproximando do líder Atlético-MG, o Rubro-Negro terá desfalques de peso. Além de não poder contar com os zagueiros Rodrigo Caio e David Luiz, ambos com problemas físicos, o treinador Renato Gaúcho também não poderá utilizar o atacante Bruno Henrique, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Desta forma, o time carioca deverá entrar em campo, às 16 horas (de Brasília), com: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Vitinho e Gabigol. Vale lembrar que o meio-campista Diego e o lateral-esquerdo Filipe Luís também sofrem com contusões e são baixas confirmadas.