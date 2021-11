Grêmio promete identificar e punir torcedores que invadiram a Arena

Devido ao caos após a derrota para o Palmeiras, o Tricolor gaúcho pode perder até dez jogos de mando e ser multado em R$ 100 mil

EVERTON PEREIRA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Grêmio invadiram a arena após a derrota para o Palmeiras



O Grêmio emitiu um comunicado na tarde desta segunda-feira, 1º, que está auxiliando na identificação dos torcedores que invadiram a Arena na partida contra o Palmeiras, na tarde do domingo, 31, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota, a diretoria do Tricolor também prometeu punição aos infratores, que danificaram cabine do VAR, equipamentos de transmissão, microfones, painel de publicidade e de entrevista. “O Grêmio, habitualmente engajado em ações e campanhas de conscientização contra qualquer tipo de violência e discriminação, não compactua com atos cometidos por pequena parcela dos presentes na partida de ontem”, ressaltou.

Devido ao caos após a derrota para o Palmeiras, o Grêmio pode perder até dez jogos de mando e ser multado em R$ 100 mil, conforme estipula o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva que diz respeito aos casos de invasão de campo. Segundo consta no código, a perda de mando pode variar entre uma a dez partidas, incluindo também uma multa em dinheiro de R$ 100 mil. A punição é definida com base na gravidade do episódio. “Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial”, descreve o primeiro parágrafo do artigo 213.

Confira a nota do Grêmio na íntegra:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que está empregando todos os esforços necessários para, além de quem já foi reconhecido e apresentado aos órgãos competentes, identificar os demais transgressores em relação ao evento ocorrido ao final da partida entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, deixando a critério das autoridades legitimadas para tanto, que os infratores sejam punidos na forma da lei.

O Grêmio, habitualmente engajado em ações e campanhas de conscientização contra qualquer tipo de violência e discriminação, não compactua com atos cometidos por pequena parcela dos presentes na partida de ontem.

Reitera-se que o Clube não irá se furtar de tomar as medidas internas cabíveis, após a apuração e a responsabilização dos indivíduos envolvidos no episódio.

Por fim, o Grêmio renova o seu compromisso com o estrito cumprimento das leis e com a manutenção da ordem pública, permanecendo à disposição e atuando proativamente.