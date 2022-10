Mauro Cezar polemiza sobre Mundial de Clubes e fala de chances do Flamengo contra o Real Madrid; veja

Comentarista do Grupo Jovem Pan falou sobre o torneio da Fifa durante o programa ‘Bate-Pronto’ desta segunda-feira, 31

O Flamengo venceu a Copa Libertadores da América e conquistou a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes 2022 – o torneio ainda não tem data e local definidos. Campeão de 1981, o Rubro-Negro buscará o bicampeonato e pode ter o Real Madrid como adversário na decisão. Apesar da expectativa de muitos flamenguistas quanto a um possível reencontro com Vinicius Júnior, o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, não mostrou empolgação. Durante o programa “Bate-Pronto”, o jornalista minimizou a importância do torneio da Fifa. “Eu não dou tanta importância para o Mundial de Clubes. Para mim, o auge é a Libertadores. Se ganhar o Mundial, legal. Se não vencer, tudo bem. Os europeus não ligam. Se eles não se importam, eu vou me importar? No Brasil, as pessoas buscam informações pelo torneio, querem saber quando será disputado e em qual lugar. Na imprensa da Europa, você não vê uma linha sobre isso. Se o time ganha a Libertadores, ele já consegue o máximo dentro da nossa realidade”, declarou nesta segunda-feira, 31.

Mauro Cezar, por outro lado, acredita que o Flamengo possa fazer uma partida de alto nível com o Real Madrid, campeão europeu que tem Karim Benzema como principal estrela. “Os confrontos são muito iguais. A equipe sul-americana tem uma chance teórica de ganhar. Qual é a chance contra o Real Madrid? Se acontecer esse confronto, a possibilidade do Flamengo triunfar passa por uma lesão do lado madrileno ou de uma crise do clube espanhol. Aí dá para igualar”, afirmou o jornalista, recordando da derrota na prorrogação para o Liverpool, em 2019. “O Flamengo fez um papel muito digno contra o Liverpool, melhor time da Europa na ocasião. Foi uma bela partida, com o Flamengo tendo mais posse de bola, mas com dificuldade para atacar”, completou.