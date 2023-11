Hernán Crespo é anunciado como novo técnico de time dos Emirados Árabes

Argentino, que já treinou São Paulo, assume no lugar do holandês Alfred Schreuder

Reprodução/São Paulo FC Crespo iniciou trajetória no mundo árabe após conquistar o Paulistão pelo São Paulo, em 2021



O Al Ain, dos Emirados Árabes, anunciou nesta quarta-feira a contratação de Hernán Crespo como seu novo técnico. O argentino de 48 anos chegará nos próximos dias ao país para assinar contrato e assumir o comando da equipe. Crespo substituirá o holandês Alfred Schreuder, que deixou o cargo em acordo com a diretoria. O clube divulgou um comunicado informando que um acordo preliminar foi alcançado com o treinador argentino, que deverá completar os procedimentos contratuais e assumir oficialmente o papel de treinador do time principal. Crespo tem uma trajetória no futebol árabe desde que deixou o São Paulo em 2021, após conquistar o título do Paulistão. Nas últimas duas temporadas, ele treinou o Al-Duhail, do Catar, mas foi demitido após uma derrota em casa para o Persepolis, do Irã, pela Liga dos Campeões Asiática. Antes de se tornar treinador, Crespo teve uma carreira de sucesso como atacante, jogando por clubes como Inter de Milão, Chelsea, Milan, Parma, Lazio e River Plate. Ele iniciou sua carreira de treinador no sub-20 do Parma e teve sua primeira experiência profissional no Modena, da Itália. Além disso, ele também treinou Defensa y Justicia e Banfield antes de chegar ao São Paulo.