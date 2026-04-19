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Flamengo e Bahia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Falamengo e Bahia se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (19), às 19h30, no Maracanã saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 19/04/2026 12h13
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JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique, do Flamengo, durante partida contra Independiente Medellín pela Libertadores 2026 RJ - COPA LIBERTADORES 2026, FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍCOPA LIBERTADORES 2026, FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍN - Arrascaeta jogador do Flamengo comemora seu gol com Bruno Henrique jogador da sua equipe durante partida contra o Independiente Medellín no estádio Maracanã pelo campeonato Copa Libertadores 2026.

Flamengo e Bahia se enfrentam neste domingo (19), às 19h30, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 12ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Flamengo chega para a partida ocupando a 2º colocação, com 20 pontos, e vem de duas vitórias nos últimos jogos. Já o Bahia aparece na 5ª posição, soma 20 pontos e busca somar mais três pontos para voltar para o G-4.

Onde assistir Flamengo x Bahia ao vivo

A partida terá transmissão da Jovem Pan, o jogo será exibido pela Premiere.

O confronto é importante para a sequência do dos times na competição, já que ambas as equipes brigam por vagas diretas na Copa do Brasil, Libertadores e Copa Sul-Americana e tentam melhorar sua situação na tabela.

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