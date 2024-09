Flamengo é derrotado pelo Peñarol e volta a perder em casa na Libertadores após cinco anos

Para chegar à semifinal, o Flamengo terá que vencer o time uruguaio na próxima quinta-feira (26), às 19h, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo se lamentam após a derrota por 1 a 0 para o Peñarol, do Uruguai, na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores 2024



Flamengo e Peñarol se enfrentaram nesta quinta-feira (19), no Maracanã, no jogo de ida da Libertadores. O time carioca foi derrotado por 1 a 0 e voltou a perder em casa depois de cinco anos, justamente para o time uruguaio, para quem tinha sido sua última derrota. Sem perder desde 2019, o Flamengo defendia uma invencibilidade de 26 jogos, com 23 vitórias e 3 empates. O gol do time uruguaio saiu logo no começo do primeiro tempo, aos 12 minutos, em um contra-ataque com bela troca de passes. Leo Fernandez abriu com Báez, que cruzou para Maxi Silveira. O ex-santista ajeitou para Cabrera. Próximo da pequena área, o meia mandou para o fundo das redes. A bola bateu na trave antes de entrar. Para chegar à semifinal, o Flamengo terá que vencer o Peñarol na próxima quinta-feira, às 19h, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, por dois gols de diferença. Em caso de vitória pela vantagem mínima, a classificação será definida nos pênaltis. Mas para avançar na competição, o Flamengo tem uma missão difícil, vencer o Peñarol, time que ele nunca conseguiu ganhar em competições oficiais da Libertadores.

Antes de a bola rolar, dois torcedores do Flamengo se envolveram em uma confusão com membros da torcida do Peñarol na praia de Macumba, localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Houve empurrões e troca de socos, até que a polícia chegou para intervir. Um deles atirou para cima. A briga teria sido iniciada pelos flamenguistas, que pararam de moto no local para provocar os uruguaios. Houve um princípio de tumulto e durante as ações para reprimir o avanço dos torcedores do time uruguaio, um policial efetuou um disparo para o alto. O agente já foi identificado e até o momento não há registro de feridos na ação. O policiamento segue reforçado na região onde os agentes atuam para manter o ordenamento urbano no local em que está concentrada a torcida do Peñarol”, diz parte da nota divulgada pela Polícia Militar.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo