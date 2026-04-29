Flamengo empata com o Estudiantes e vê Arrascaeta deixar gramado com trauma no ombro

Mesmo com a igualdade no placar, o Rubro-Negro se mantém na liderança do Grupo A da Libertadores

NACHO AMICONI/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta deixou o campo aos 16 minutos após dividida com Piovi



O Flamengo não saiu com um resultado ruim da Argentina ao trazer um ponto para o Rio de Janeiro para ficar confortável no Grupo A da Libertadores. Em um campo hostil, soube impor seu futebol em alguns momentos e, após raro descuido, acabou sofrendo o empate por 1 a 1 diante do Estudiantes-ARG, nesta quarta-feira (29), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. De certa forma, a preocupação carioca gira em torno do meia Arrascaeta, que deixou o gramado direto para o hospital com um trauma no ombro.

O uruguaio deixou o gramado com 16 minutos de jogo, após levar a pior em uma dividida com Piovi. O Flamengo informou que o meia seguiu direto para o hospital na Argentina, para realizar exames de imagem para saber a gravidade da lesão.

Com o resultado, o Flamengo segue invicto, com sete pontos, contra cinco do Estudiantes. O terceiro colocado é o Independiente de Medellín, com um, que atua amanhã diante do Cusco-PER, ainda sem pontuar na chave.

O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde tem pela frente o clássico diante do Vasco, no domingo (3), às 16h, no Maracanã. Pela Libertadores, o time viaja até a Colômbia, quando visita o Independiente Medellín, na semana que vem.

Por jogar diante do seu torcedor, era de se esperar um Estudiantes ofensivo nos primeiros minutos. O time até imprimiu um bom ritmo frente à defesa do Flamengo, que demorou para encaixar a marcação e entender o modelo de jogo argentino. A situação ficou dramática quando Arrascaeta levou a pior na dividida com Piovi e teve que ser substituído, aos 16 minutos, com dores no ombro. Sem a articulação do uruguaio no meio de campo, concentrou-se a saída de bola pelos lados do campo.

Carrascal achou belo passe para Lino dentro da área, mas o chute saiu mascado. Ali, o time carioca enxergou a fragilidade argentina. Invertendo os lados, Bruno Henrique recebeu de Samuel Lino, avançou sobre a marcação, entrou na área e cruzou rasteiro para Luiz Araújo. O camisa 7 só teve o trabalho de empurrar para o gol livre e abrir o placar, aos 32. O Estudiantes até ensaiou uma reação na reta final, abusando de cruzamentos na área, mas não levou perigo ao gol de Rossi.

A segunda etapa voltou com os mesmos moldes. O Estudiantes se lançou ao ataque, enquanto o Flamengo sabia atuar sem a bola e explorava o contra-ataque. Bruno Henrique saiu cara a cara e Muslera defendeu. No rebote, Luiz Araújo parou em outro milagre do goleiro. Vinte segundos depois, o time argentino armou o contragolpe e Carrillo se embolou com Rossi para igualar o marcador.

O empate aumentou a temperatura em campo. Emerson Royal reclamou de pênalti e logo depois os jogadores se desentenderam em campo. O saldo foi a expulsão dos dois técnicos. O confronto seguiu quente, com divididas duras e o futebol deixou de ser protagonista. Na reta final, oxigenou o ataque, mas só teve duas finalizações fracas com Pedro, enquanto Rossi fez a defesa do jogo, no último lance, garantindo o empate na Argentina.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES-ARG 1 x 1 FLAMENGO

ESTUDIANTES: Muslera; Meza, González Pírez, Tomás Palacios e Benedetti; Gabriel Neves (Aguirre), Piovi, Amondarain, Tiago Palacios (Gaich) e Farias (Cetré); Carrillo (Alexis Castro). Técnico: Alexander Medina.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Danilo e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Plata), Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino (Saúl). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS: Luiz Araújo, aos 32 minutos do primeiro tempo; Carrillo, aos nove do segundo.

CARTÕES AMARELOS: Tiago Palacios, Tomás Palacios, Farias, Piovi e Emerson Royal.

ÁRBITRO: Piero Maza (CHI).

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.

LOCAL: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG).