Flamengo entra com recurso no STJD e tenta obter efeito suspensivo para liberar Bruno Henrique

O Flamengo entrou com pedido junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para obter o efeito suspensivo para o atacante Bruno Henrique, punido com 12 jogos e multa de R$ 60 mil por manipulação em partida contra o Santos em 2023. A movimentação já era esperada pelo clube desde a decisão na última semana. A informação foi dada primeiro pelo O Globo e Estadão. O pedido será encaminhado nesta quarta-feira ao Pleno e ainda não tem relator definido. A ideia do clube carioca é contar com o jogador já no duelo contra o Juventude neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que foi suspenso pelo Tribunal, na última semana, o atleta permaneceu treinando com o elenco de Filipe Luís.

A ideia da diretoria e da defesa de Bruno Henrique é levar o caso ao pleno do STJD. Caso obtenha o efeito suspensivo, o camisa 27 poderá continuar atuando até que haja um novo julgamento, com data a ser marcada futuramente. A decisão da 1ª comissão disciplinar considerou o atacante culpado, mas os auditores fizeram ressalvas em relação à denúncia inicial ao longo das oito horas de julgamento. A pena poderia chegar a dois anos afastado do futebol, além de 24 partidas de suspensão e multa de até R$ 200 mil.

Como o Flamengo já está eliminado da Copa do Brasil e a pena ainda não foi acatada pela Conmebol e Fifa para que Bruno Henrique seja impedido de atuar na Libertadores, os 12 jogos de suspensão deverão ser cumpridos no Campeonato Brasileiro. O relator do caso, Alcino Guedes, incluiu o pedido ao término do julgamento. Bruno Henrique foi condenado por maioria dos votos (4 a 1) segundo o artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da atuação de um atleta com o “fim de influenciar o resultado da partida”.

A próxima sessão do Pleno está marcada para esta quinta-feira, 11, ainda sem Bruno Henrique e o Flamengo na pauta. Isso deve ocorrer a partir da semana seguinte. Caso o atacante consiga uma vitória no recurso junto ao STJD, a Procuradoria pode igualmente apelar. O caso ainda poderá ser levado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.

Jogos em que Bruno Henrique deve cumprir suspensão

– Juventude x Flamengo – 14 de setembro – 23ª rodada

– Flamengo x Vasco – 21 de setembro – 24ª rodada

– Corinthians x Flamengo – 28 de setembro – 25ª rodada

– Flamengo x Cruzeiro – 2 de outubro – 26ª rodada

– Bahia x Flamengo – 5 de outubro – 27ª rodada

– Botafogo x Flamengo – 28ª rodada

– Flamengo x Palmeiras – 29ª rodada

– Fortaleza x Flamengo – 30ª rodada

– Flamengo x Sport – 31ª rodada

– São Paulo x Flamengo – 32ª rodada

– Flamengo x Santos – 33ª rodada

– Fluminense x Flamengo – 34ª rodada

