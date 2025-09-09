Torcida brasileira vira fator crucial para atletas em quarto dia de SP Open

Luiza Fullana foi a única a cair nesta terça-feira; Bia Haddad pega Laura Pigossi nas quartas de final

Fernando Keller/Jovem Pan Laura Pigosssi após vitória contra a Elizabeth Mandlik



Nesta terça-feira (9), na continuidade do WTA SP Open 250, as brasileiras tiveram mais sorte do que no dia anterior. Desta vez, a maioria venceu seus jogos e um fator parece que foi crucial e comum a todas elas: a torcida. Luiza Fullana, que foi eliminada na fase de 32 atletas ao perder para Renata Zarazua, não deixou de elogiar a arquibancada brasileira. “Eu sou uma pessoa que, particularmente, adoro jogar com torcida, adoro jogar com gente me apoiando. Inclusive, eu chamei um monte de amigos meus para virem me assistir hoje”, brincou. Já Laura Pigossi, que venceu sua partida contra Elizabeth Mandlik , disse que buscou forças para virar um set que ganhava de 3/0, que virou 3/4 e depois 5/3 nos brasileiros. “Eu aceitei que ia ter que lutar com o que eu tinha, e a torcida ia fazer toda diferença”.

Ao ser perguntada sobre a participação da torcida no resultado, Pigossi respondeu: “Influenciou. Influenciou muito”. Além disso, fez questão de enaltecer as promessas da competição, dizendo ser “incrível ver essa geração de brasileiras vindo”. Ana Candiotto, que também passou de fase, faz questão de mencionar o apoio vindo de fora. “A torcida ali me ajudou muito, realmente, a valorizar todos os pontos. Todo ponto que eu fazia, não importava qual era, eles gritavam meu nome, me jogavam pra cima. Então, foi, foi muito especial.”

A tenista de 21 anos também mencionou a influência de Bia Haddad na competição e na participação curta com ele no tornei de duplas. “A história de jogar com a Bia em dupla parecia um sonho. Porque eu sempre admirei muito ela, como amiga, como pessoa, como tenista. Mas, realmente, foi um sonho.” Bia por sua vez, falou sobre jogar no Brasil e em São Paulo. “Jogar em casa é muito especial, realmente foi muito marcante, a quadra estava cheia.” Ainda nesse tópico, também falou como é estar em quadra na frente da família.

“Sempre muito especial receber essa energia. Eles são pessoas que sonharam desde o começo para que tudo isso que eu vivo hoje ser possível.” Bia Haddad enfrenta Laura Pigossi nas oitavas de final da competição, gerando mais um confronto eliminatório brasileiro.