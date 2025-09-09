Bolívia vence Brasil com gol de pênalti e garante vaga na repescagem da Copa

Miguelito, jogador do Santos, emprestado ao América-MG, fez o único gol do duelo e classificou sua seleção para a repescagem intercontinental

A seleção brasileira foi derrotada nesta terça-feira(9) por 1 a 0 pela Bolívia na 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Em El Alto, o Brasil realizou um jogo apático e fez uma despedida melancólica da competição. Miguelito, jogador do Santos, emprestado ao América-MG, fez o único gol do duelo e classificou sua seleção para a repescagem intercontinental. A marcação saiu no acréscimo do primeiro tempo, após o VAR chamar para conferir o pênalti.

Bruno Guimarães teria pisado levemente a ponta do pé de Roberto Fernández. O árbitro chileno marcou a penalidade. Miguelito cobrou, acertou o canto direito de Alisson e colocou a Bolívia em vantagem, aos 48 minutos do 1º tempo. Ancelotti não gostou da marcação do pênalti e, após o apito de encerramento da etapa inaugural, foi cobrar a arbitragem.

Um jogo em uma altitude de 4.070 metros impede que haja parâmetro claro de comparação entre a partida desta terça e exibições anteriores da seleção brasileira. Mas é fato que o Brasil teve uma atuação limitada e nada empolgante. A chegada de Ancelotti ainda não foi capaz de reverter o cenário dentro de campo. A equipe vai melhor na defesa do que no ataque. O que preocupa é o tempo escasso para alterações sensíveis até o Mundial.

O Brasil termina na modesta quinta colocação, que em outras edições, levaria o País para a repescagem. A equipe, que teve três treinadores na competição (Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti), somou apenas 28 pontos. Encerradas as Eliminatórias, a seleção brasileira voltará a se reunir em outubro. No dia 10, às 8h (de Brasília), enfrenta a Coreia do Sul, em Seul. Quatro dias depois, visita o Japão, em Tóquio, às 7h30. O Brasil ainda deve fazer mais seis amistosos até a Copa (dois em novembro, dois em março de 2026 e outros dois em junho de 2026).